Wydad-Raja: pas de vainqueur dans un derby très moyen (VIDEO)

Le 128ème derby entre le Wydad et le Raja de Casablanca s’est soldé sur un nul blanc (0-0), au terme d’un match disputé ce jeudi soir au complexe Mohammed V en mise à jour de la 25e journée de la Botola Pro.

Ce derby, qui intervient cette année dans un contexte marqué par l’épidémie du nouveau coronavirus, a fait couler beaucoup d’encre, vu que les deux protagonistes mènent une course en coude à coude pour le titre.

Dans leurs précédents face-à-face, les Rajaouis avaient signé 36 victoires contre 30 pour les Rouge et blanc, alors que 61 confrontations se sont soldées par un nul depuis leur première rencontre qui remonte à 1957.

Très prudentes, les deux équipes n’ont pas osé prendre des risques dès le début de la rencontre, à cause évidemment de l’enjeu de ce match décisif pour le sacre final.

L’absence du public dans les gradins, due aux restrictions sanitaires dictées par le coronavirus, a été le fait saillant de ce match très tactique dans lequel les entraineurs des deux formations ont bloqué toutes les issues.

Pourtant, les Rouge et blanc étaient appelés à faire le jeu à plus d’une raison. En effet, ce sont eux qui recevaient leur adversaire. En plus, lors du précédent derby, les protégés de Jamal Sellami se sont imposés suite à une remontada historique en match retour des huitièmes de finale de la Coupe Mohammed VI des clubs. Et en fin, un autre résultat autre que la victoire n’arrange en rien leurs affaires, mais permettrait néanmoins aux Verts de consolider leur leadership.

Il a fallu ainsi attendre la 15è minute de jeu pour assister à la première percée dans le camp adverse, suite à un effort individuel du wydadi Badie Ouk qui a failli faire mouche n’était l’intervention du défenseur Abdeljalil Jbira.

La première occasion nette d’ouvrir la marque a été signée à la 36è minute, quand le virevoltant Badie Ouk a réussi à servir un centre parfait et à trouver la tête d’Ayoub Al Amloud, mais Anas Zniti était bien en place pour sauver sa cage.

Une minute plus tard, Omar Al Arjoune profite d’un cafouillage à l’entrée de la surface de réparation du WAC pour armer une frappe sèche, mais Ahmed Reda Tagnaouti réussit à sortir le ballon en corner.

Au retour des vestiaires, les deux formations se sont montrées plus déterminées à ouvrir la marque, mais les attaquants des deux camps ont manqué d’efficacité.

Dans le temps additionnel (90+2è), le Congolais Ben Malango a failli marquer le but de la victoire des Verts, mais sa frappe de la tête frôle le montant droit du portier wydadi.

Ce nul arrange parfaitement les affaires de la Renaissance de Berkane, qui a battu la veille l’AS FAR (2-1). Les Berkanis pointent ainsi à la troisième position (47 pts) à une longueur du Wydad, et à deux unités du Raja.

M.S. (avec MAP)