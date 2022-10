Wydad-Raja: où et comment se procurer les billets ?

Le Wydad de Casablanca croise le fer, dimanche prochain, avec le Raja de Casablanca, pour le compte de la 6ème journée de la Botola.

La billetterie du derby casablancais a été lancée ce lundi sur la plateforme «Casawe.ma ». D’après un communiqué de Casa Events, les tickets pourront être retirés à partir de jeudi prochain. Les supporters du Wydad devront se rendre au complexe Mohammed V et au stade des Roches noires, entre 10h et 19h30, pour récupérer leurs tickets.

Les fans du Raja, eux, peuvent retirer leurs tickets du complexe Mohammed V et du complexe Oasis. Les supporters sont priés, par ailleurs, de présenter leur carte d’identité nationale afin de récupérer leurs tickets. Les guichets fermeront dimanche à 15h.

Le communiqué indique également que les prix varient entre 50 et 700 dirhams. Les zones 4, 5, 6 et 7 coûtent 50 dirhams, les zones 2 et 3 150 dirhams et les tickets VIP 700 dirhams.

H.M.