Wydad-Raja: les réactions des entraîneurs après le derby (VIDEOS)

Le 133e derby entre les frères ennemis de Casablanca s’est soldé par la victoire du Wydad 2-1. Le WAC et le RCA ont présenté ce qu’ils ont de mieux lors de la rencontre, mais la balance a penché en faveur des Rouge et Blanc. Pour Mondher Kebaier, l’entraîneur des Verts, il y a encore du travail à faire au sein de l’équipe. ʺOn doit redoubler d’efforts pour permettre au Raja de retrouver sa gloire d’antan. On a encore des lacunes pour ce qui est de marquer des buts. Nous devons travailler cette partie surtout. Le reste est assez équilibré pour le momentʺ, a déclaré le Tunisien.

De son côté, Houcine Ammouta a exprimé sa joie après la victoire. ʺC’est vrai que le début de la rencontre était compliqué, mais nous avons pu nous rattraper lors de la deuxième mi-temps. Nous avons marqué 2 buts. On pouvait en marquer d’autres, mais une victoire reste une victoireʺ.

L’entraîneur du WAC a remercié le public, qui s’est déplacé en masse à l’occasion. ʺNos supporters ont répondu à l’appel, démontrant pourquoi ils sont un pilier de notre identité. J’espère que cela sera toujours le cas pour les prochaines rencontres et que nous serons à la hauteur de leurs attentesʺ.

A.O.