Wydad-Raja: à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La hausse du nombre des personnes atteintes de la covid-19 dans la capitale économique du Royaume ne semble altérer en rien l’effervescence des supporters du Wydad (WAC) et du Raja de Casablanca (RCA) qui s’affrontent ce jeudi, à huis clos, au complexe sportif Mohammed V, en mise à jour de la 25è journée de la Botola Pro D1 de football.

Le 128è derby casablancais, qui intervient cette année dans un contexte marqué par l’épidémie du nouveau coronavirus, domine les débats à Casablanca où les supporters des deux clubs rivaux prennent leur mal en patience, étant obligés de suivre les péripéties de la rencontre devant leur petit écran, eux qui ont l’habitude de conférer à ce Classico une touche particulière par leur présence.

Loin des tribunes, les supporters ont ainsi envahi les réseaux sociaux à la veille de ce rendez-vous crucial, d’autant plus que la victoire sera décisive pour la course au titre. En effet, les supporters du WAC et du RCA ont trouvé refuge dans le web afin d’exprimer leur soutien inconditionnel à leur équipe préférée. Youtube, Facebook, Twitter ou encore Instagram sont devenus le théâtre d’une rivalité intense entre les supporters des deux ténors du football national, en coude à coude en tête du classement, à une très fine unité d’écart en faveur des Aigles verts. Ainsi, les ultras des deux clubs rivaux n’ont pas lésiné sur les moyens afin de soutenir leur équipe, d’autant plus que cette rencontre constitue un avant-goût des prochains rendez-vous, notamment les demi-finales de la Ligue des Champions d’Afrique devant opposer le Wydad à Al Ahly d’Egypte et le Raja à l’autre formation égyptienne du Zamalek.

Le coup d’envoie de ce derby tant attendu sera donné à 20 heures. Le match sera diffusé sur Arryadia HD et beIN Sports HD.

S.L. (avec MAP)