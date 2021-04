Wydad: plusieurs absences pour le match contre le MCO

Le Wydad de Casablanca s’apprête à affronter, jeudi, le Mouloudia Club d’Oujda, en match comptant pour la 12e journée de la Botola.

Plusieurs joueurs seront absents de la formation du Wydad lors de ce match. Il s’agit d’Ayoub El Kaabi et Badii Aouk, absents pour cause de blessure, et Amine Abouelfath, qui a obtenu 4 cartons jaunes.

À noter que le Wydad est actuellement en tête du classement de la Botola Pro, avec 25 points, à 6 points d’écarts du Raja de Casablanca, qui occupe la deuxième place. Les Rouge et Blanc affronteront également le Rapide d’Oued Zem la semaine prochaine en Coupe du trône.

M.F.