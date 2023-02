Wydad-Petro: où et comment se procurer les billets ? (Ligue des champions)

La vente des billets pour le match du Wydad de Casablanca face à Petro Luanda, prévu vendredi prochain pour le compte des phases de poules de la Ligue des champions a été lancée lundi.

D’après un communiqué de Casa Events, la société chargée de la gestion de la billetterie du complexe sportif Mohammed V, les tickets pourront être retirés à partir de ce mardi au complexe Mohammed V et du stade Père-Jégo. A partir du mercredi, ils peuvent être retirés du stade des Roches noires.

Le communiqué indique également les zones 4, 5, 6 et 7 coûtent 30 dirhams, les zones 2 et 3 120 dirhams et les tickets VIP 700 dirhams. Les supporters sont priés, par ailleurs, de présenter leur carte d’identité nationale afin de récupérer leurs tickets

Rappelons que le Wydad s’est incliné face au club algérien la JS Kabylie par un but à 0, en match disputé vendredi soir au stade olympique du 5 juillet d’Alger, comptant pour la 2e journée (Gr.A) de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football.

L’unique but du match a été marqué par Badreddine Souyad (87e), suite à un corner botté par Kouceila Boualia.

H.M.