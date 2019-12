Wydad-Petro Atletico: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Champions League)

Le Wydad de Casablanca croise le fer ce samedi avec Petro Atletico pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des Champions. Avec deux points au compteur, les Rouges et Blancs n’ont d’autres choix que de rafler les trois points de la victoire pour éviter les calculs.

Privé de plusieurs cadres pour cause de blessures ou de suspension, le WAC cherche à se réconcilier avec son public après sa dernière défaite en Botola face au Raja. Un autre échec pourrait d’ailleurs mettre l’entraîneur Zoran Manojlovic sur la sellette. Les deux nuls concédés face à Mamelody Sundowns et l’USMA, l’élimination de la Coupe Mohammed VI et la défaite face aux Verts risquent en effet de l’éjecter plus tôt que prévu.

Le match sera disputé au complexe Mohammed V de Casablanca à partir de 20 heures. Il sera diffusé sur beIN Sports HD 3.

N.M.