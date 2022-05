Wydad-Petro: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Ligue des champions)

Conforté par sa large victoire sur le score de 3 buts à 1 face aux angolais du Petro Atlético en match aller de la demi-finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), le Wydad Casablanca entame le match retour, ce vendredi au Complexe sportif Mohammed V, pour sceller la qualification en finale devant ses supporters.

Après les finales de 1992, de 2017 et de 2019, les joueurs du Wydad sont animés par la volonté de disputer la finale le 30 mai sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V, en particulier après leur prestation en match aller, qui ne signifie pas la qualification selon l’entraîneur de l’équipe, Walid Regragui qui ambitionne de permettre au club de remporter son 3 ème sacre dans cette compétition africaine.

Lors de la conférence de presse d’avant match, il a fait savoir que « nous avons souffert de la fatigue après notre retour d’Angola, mais nous sommes maintenant prêts, après avoir achevé notre préparation physique », notant que le moral de l’équipe est élevé, « car nous jouerons le match à domicile (…). Je n’ai pas besoin de rappeler que depuis le retour des supporters, l’équipe a remporté des victoires importantes ».

Il a indiqué que son équipe sait très bien ce qui l’attend en demi-finale, expliquant que le Wydad « affrontera une formation qui n’a rien à perdre, ce qui va accentuer la concurrence lors du match ». Il a ajouyté que « nous les connaissons bien et ils nous connaissent aussi. Ils ont un excellent entraîneur et une équipe solide ».

Selon l’entraîneur du Petro Atlético, le Portugais Alexander Santos, son équipe va disputer chaque minute du match retour, estimant que dans le football tout le match peut basculer en cinq minutes.

Il a indiqué dans des déclarations au site internet officiel de Petro Atlético que « nous devons nous rendre à Casablanca avec l’objectif de créer la surprise », ajoutant que le Wydad est capable de marquer des buts même s’il ne crée pas beaucoup d’occasions ».

Pour espérer une qualification, le Petro Atlético doit remporter le match retour au moins sur le score de 3 buts à 0, la seule option dont il dispose.

En contrepartie, le Wydad Casablanca est appelé à défendre son filet et limiter l’efficacité des joueurs de l’équipe adverse, qui selon Walid Regragui, n’a pas dit son dernier mot et contre laquelle il a fait appel à ses meilleurs éléments, à l’instar de Jalal Daoudi, de retour après une expulsion, et Réda Jaadi qui a récupéré d’une blessure.

Le Wydad Casablanca aspire à retrouver la finale pour tenter de décrocher un nouveau titre à la faveur des équipes marocaines qui souhaitent occuper une place de premier plan dans le football africain.

Le coup d’envoi de la rencontre, officié par l’arbitre sud-africain Victor Gomez, sera donné à 20h. Le match sera diffusé sur Arryadia TNT et beIN Sports HD3.

S.L.