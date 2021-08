Wydad: Naciri donne carte blanche à Regragui

Le président du Wydad de Casablanca, Said Naciri, a déclaré que le nouvel entraîneur de l’équipe, Walid Regragui, disposera de tous les pouvoirs possibles pour mener les Rouge et Blanc sur les podiums lors de la prochaine saison.

Naciri a tenu un discours de bienvenue, lors de la cérémonie de présentation du staff technique et des nouveaux joueurs du Wydad, organisé au complexe Mohamed Benjelloun. « Regragui n’a imposé aucune condition pour prendre les rênes du Wydad. Bien au contraire, Il a accepté notre demande dès le premier instant et j’ai ressenti son grand amour pour l’équipe à travers la conversation que nous avons eue », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « l’entraîneur aura tous les pouvoirs pour disposer des joueurs et du staff technique, afin de mener le Wydad vers les titres », poursuivant : « je souhaite la bienvenue aux nouveaux joueurs, Reda Jaadi et Choaib Faidi. Et je souhaite bonne chance à ceux qui nous ont quittés, ainsi qu’à ceux encore avec nous ».

Notons que le Wydad entamera, ce week-end, un stage de préparation à Saïdia en préparation à la prochaine saison.