Wydad-Mouloudia d’Alger: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Ligue des champions)

Le Wydad de Casablanca accueille, ce samedi, le Mouloudia d’Alger en match comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique.

Le match aller s’est soldé par un nul, la semaine dernière, à Alger. Ainsi, il suffira au Wydad de finir sur un score de 0-0 pour pouvoir décrocher la qualification, Alors que le Mouloudia se retrouve obligé de gagner afin de rester en compétition.

Les Rouge et Blanc ont retrouvé tout leur effectif pour ce match, et sont déterminés à se qualifier, afin d’aller le plus loin possible en compétition.

Le match qui aura lieu ce samedi au stade Mohammed V de Casablanca démarre à 17h, Vous pouvez le suivre en direct sur beIN Sports HD4, beIN Connect et Arriyadia TNT.

M.F.