Wydad-MCO: les déclarations de Benzarti et Saidi avant le match

L’entraîneur du Wydad de Casablanca, Faouzi Benzarti, a souligné qu’il est important d’obtenir la victoire contre le Mouloudia d’Alger, samedi, en quarts de finale de la Ligue des champions.

En conférence de presse, le Tunisien a déclaré être confiant pour le match. « Tous les matches sont importants pour nous, car il n’y a pas de match facile ou difficile. Nous faisons tout notre possible pour nous adapter au style des adversaires. Et comme je le dis toujours, je ne crains aucune équipe. Ce qui me préoccupe le plus, c’est le niveau de mon équipe », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « une tâche difficile nous attend demain, mais j’ai confiance… Grâce à Dieu, nous ne souffrons d’aucune absence et tous les joueurs sont prêts ».

De son côté, le capitaine du Wydad, Salaheddine Saidi, a tenue a adresser un message aux supporters. « Certes, l’absence du public nous a affecté. Mais nous ressentons les encouragements des supporters grâce aux messages que nous recevons. Notre objectif est d’aller le plus loin dans cette compétition, et pourquoi pas remporter le titre », a indiqué le joueur.

M.F.