Wydad: mauvaise nouvelle pour Walid Regragui

Mauvaise nouvelle pour l’entraîneur du Wydad de Casablanca, Walid Regragui. Ce dernier, qui avait appelé la direction a effectuer des recrutements lors du mercato hivernal en cours, verra finalement sa demande rejetée.

En effet, dans des déclarations à la radio mercredi, le président du club, Saïd Naciri, a indiqué que le Wydad passe par une crise financière et ne pourra pas effectuer de grands recrutements lors de ce mercato. Naciri ajoute que le club est tenu de payer environ 8 millions de dirhams, afin de conclure des contrats et de renouveler les contrats des joueurs et, en raison, de certains litiges.

Et de préciser que la pandémie a causé au Wydad une crise financière, et que la priorité actuellement est de payer les joueurs et renouveler certains contrats.

Saïd Naciri a également signalé que le club a conclu un accord avec Abdelmounaim Boutouil et Mohamed El Mourabit.

