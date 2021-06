Wydad: les « Winners » dénoncent l’arbitrage

« Les Winners », le groupe de supporters du Wydad de Casablanca, ont critiqué les décisions arbitrales du match ayant opposé le Wydad, dimanche, au FUS pour le compte de la 21e journée de la Botola Pro. Les supporters estiment que certaines décisions ont influé sur l’issue du match et ont porté préjudice au WAC.

Dans un communiqué, les Winners sont revenus sur certaines erreurs d’arbitrage, dénonçant par la même occasion le silence de la direction du Wydad. Le communiqué déplore le fait que l’arbitre ne siffle des fautes que contre les Rouge et Blanc afin de briser le rythme.

L’arbitre aurait également commis une injustice en ne sifflant pas un penalty en faveur du Wydad, malgré le fait qu’un défenseur du FUS a délibérément touché le ballon avec sa main en pleine surface de réparation. « Le plus curieux, c’est que le même arbitre a sifflé un penalty contre le WAC suite à une faute similaire lors du match contre le rapide d’Oued Zem en Coupe du trône, alors que le défenseur du Wydad n’a pas délibérément touché le ballon avec sa main. Pourquoi donc l’arbitre a changé d’avis? « , peut-on lire dans le communiqué.

« Et ce n’est pas la seule erreur flagrante. Lors d’un autre tir, un joueur adverse, qui avait déjà un carton jaune, a intentionnellement interrompu la trajectoire du ballon avec sa main, et la loi est claire dans ce cas: un deuxième carton et une expulsion. Mais l’arbitre, sachant que le joueur avait déjà avertissement, a délibérément omis de sortir le deuxième carton jaune, et l’a laissé terminé le match », ajoute le communiqué.

Les Winners ont également déploré l’absence de recours au VAR. « Devant tous ces faits et au vu du silence continu de la direction du Wydad, en la personne du président Saïd Naciri, face à ces injustices auxquelles le club est exposé, nous avons dû prendre nous-mêmes l’initiative. Deux lettres ont été soumises à la direction d’arbitrage et à la chaîne Arriyadia, résumant ce qui a été relevé », conclut le communiqué.

M.F.