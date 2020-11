Wydad: les négociations avec Ayoub Lakhal vont-elles reprendre?

Les négociations entre le Wydad de Casablanca et Ayoub Lakhal pourraient bientôt reprendre, après leur échec lors de la dernière réunion entre le président du club, Said Naciri, et le joueur.

Selon une source de Le Site info, la reprise des négociations, suite à la rémission de Lakhal, qui avait contracté le coronavirus, reste très probable. À noter que le joueur avait auparavant expliqué la cause de l’échec des premières négociations et avait rejeté les rumeurs selon lesquelles ses négociations avec le Wydad n’ont pas abouti à cause d’un désaccord financier.

Le joueur a également indiqué qu’il n’a pas fermé la porte aux négociationset qu’il a réellement envie de jouer pour le Wydad.

M.F.