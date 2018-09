Wydad: l’entraîneur pressenti pour remplacer Sektioui

Noël Tosi qui aurait parachevé le contrat avec les Rouges du Wydad est natif de Skkikda en Algérie (Philippeville à l’époque -1959-). Il était à la tête du FC Mulhouse dernièrement avant de rejoindre les Rouges. Il a entraîné divers clubs français, (FC Grenoble, Dijon, Angers, Nimes, Ajaccio…) et a été sélectionneur des équipes du Congo et de Mauritanie.

