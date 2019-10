Wydad: le dernier tifo des «Winners» applaudi par la Toile (VIDEO)

Les supporters du Wydad de Casablanca ont impressionné dimanche dernier, face au FC Nouadibou, grâce à un tifo exceptionnel. Les «Winners», le groupe ultra du Wydad, ont en effet préparé un beau tableau, rappelant le but refusé d’El Karti en finale de Ligue des Champions face à l’Espérance de Tunis, pour dénoncer les cafouillages de la CAF qui a finalement accordé le titre aux Tunisiens après un long bras de fer.

Le groupe a, à cette occasion, appelé les supporters du WAC, avant le match, à mettre une tenue noire pour protester contre la décision de l’instance africaine qui a considéré que le Wydad s’est retiré du match.

«C’est de la science-fiction ! J’ai de la chair de poule en constatant ce que les jeunes de mon pays sont capables de faire. Envoyer des messages avec autant de civisme, c’est excellent», a écrit un internaute. «Je crois que la CAF a bien reçu le message. La vidéo du tifo a été partagée dans les groupes des plus grands Ultras du monde. Tout le monde sait désormais que l’instance n’est pas crédible», a ajouté un autre. «Professionnalisme et beauté sont synonymes de la Curva Nord qui a réussi, grâce à ce tifo, à tacler la CAF et l’Espérance de la plus belle des manières. Bravo !», a souligné une jeune femme.

Rappelons que la commission d’appel de la Confédération Africaine de football (CAF) a confirmé la victoire de l’Espérance de Tunis (EST) de l’édition 2019 de la Ligue des champions d’Afrique, aux dépens du Wydad de Casablanca (WAC). Le match disputé, le 31 mai dernier au stade olympique de Radès, avait été suspendu après que le WAC ait protesté contre le non-recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

S.L.