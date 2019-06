Wydad: la mère du supporter décédé se confie après le drame

La mère du supporter du Wydad Casablanca, décédé mercredi 5 juin suite à une chute des tribunes du complexe Mohammed V, s’est confiée après le drame.

Dans une déclaration à la presse, elle a affirmé que son fils était un fervent supporter des Rouges depuis des années, soulignant qu’il assistait à tous les matchs du club. «J’ai vu la vidéo prise après la chute et qui a été largement partagée sur la Toile. Je n’ai pas pu me retenir et j’ai eu une crise de pleurs. J’ai tout de suite su que mon fils n’était plus de ce monde. Il est encore jeune et avait un grand avenir devant lui», a déploré la mère qui tente tant bien que mal d’accepter cette tragédie.

Rappelons que le jeune homme a succombé à ses blessures après une chute des tribunes du complexe Mohammed V, lors du match ayant opposé le Wydad à l’Olymique Khouribga (OCK), mardi dernier.

Le fan du Wydad voulait descendre sur la pelouse pour célébrer le 20ème titre de Botola remporté par le Wydad après sa victoire écrasante face à l’OCK (4-1).

Les fans des Rouges et les éléments de la protection civile sont intervenus pour le sauver. Blessé à la tête, il a été transporté à l’un des hôpitaux de la capitale économique avant de rendre l’âme mercredi.

Suite à cette triste nouvelle, le Wydad a présenté ses condoléances à la famille du défunt via ses réseaux sociaux.

N.M.