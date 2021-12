Wydad: la décision de Regragui après la défaite contre le DHJ

La dernière défaite du Wydad de Casablanca face au Difaa d’El Jadida (DHJ) a poussé l’entraîneur Walid Regragui a trancher au sujet des joueurs qui quitteront le club au mercato hivernal, réclamant par la même occasion des recrutements dans certains postes.

Selon une source de Le Site info, la défaite contre le DHJ, samedi en match comptant pour la 13e journée de la Botola Pro, a confirmé le besoin de l’équipe d’effectuer des recrutements, certains joueurs n’apportant plus de valeur ajoutée. Ceux-ci seront mis sur le départ au mercato hivernal, ajoute-t-on.

La même source ajoute qu’il s’agit des joueurs Badie Aouk, Ayoub Skouma, Ayoub Benchaoui, et Hamza Asrir. Et de souligner que le club effectuera des recrutements aux postes d’ailiers et de latéraux.

Notons que la défaite contre le DHJ est la première du Wydad cette saison. Les Rouge et Blanc sont toujours les premiers au classement de la Botola Pro avec 32 points.

M.F.