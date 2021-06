Wydad-Kaizer Chiefs: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Ligue des Champions)

Le Wydad de Casablanca affronte, ce samedi soir, l’équipe Sud-Africaine de Kaizer Chiefs en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Les deux équipes se retrouvent après s’être déjà affrontées en phases de poules de la compétition, lorsque le Wydad avait complétement dominé son adversaire (4-1 au cumul des matches). Le club casablancais dispute ainsi sa troisième demi-finale consécutive, et espère aller plus loin pour obtenir le troisième sacre de son histoire.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, 5000 supporters seront autorisés à suivre le match à partir des gradins, suite à une autorisation de la CAF et des autorités marocaines. Le match sera dirigé par l’arbitre sénégalais Maguette N’Diaye assisté par ses compatriotes El Hadji Malick Samba et Nouha Bangoura. La VAR sera tenue par Bakary Gassama et Djibril Camara.

Le match commence ce samedi à 20h, au stade Mohammed V à Casablanca. Vous pouvez le suivre en direct sur les chaînes suivantes :

Arriyadia TNT

BeIN Sports HD 4

Bein Sports 1 HD Premium

M.F.