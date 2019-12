Wydad: Ismail El Haddad lourdement sanctionné par la FRMF

La Commission de discipline et de fair-play de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a lourdement sanctionné le joueur du Wydad de Casablanca Ismail El Haddad. L’attaquant a écopé de deux matchs fermes et d’une amende de 20.000 dirhams.

Cette sanction est tombée à cause d’une vidéo filmée le 13 décembre après la victoire des Rouges et Blancs face à l’OCK (0-4) dans le cadre de la mise à jour de la 6ème journée de la Botola. A la fin du match, El Haddad s’est dirigé chez les supporters du Wydad pour célébrer ce succès et a entonné une chanson comportant des insultes contre le public du Raja. Ce qui n’a pas été au goût de la FRMF qui a décidé de convoquer le joueur.

El Haddad s’ajoute ainsi à l’autre joueur du WAC Yahya Jabrane, suspendu pour six matchs. Ce dernier avait craché sur l’arbitre après son expulsion lors du match qui a opposé les Rouges à la Renaissance sportive de Berkane pour le compte de la 5ème journée de la Botola.

Le joueur et l’arbitre avaient été entendus dans le cadre de cette affaire. Ce dernier a assuré qu’il n’a pas vu Jabrane, lors de la rencontre, lui cracher dessus après l’avoir expulsé. Et d’ajouter qu’il a revu le match mais n’a pas été capable de savoir si le crachat lui était adressé ou pas. Le joueur, de son côté, a assuré encore une fois que son crachat n’était pas destiné à l’arbitre.

N.M.