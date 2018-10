Wydad: Girard absent lors du prochain match

Selon les informations publiées sur le site du club, René Girard a été nommé entraineur de l’équipe première du WAC, assisté de son fils Nicholas et de Laurent Bernardet. Le préparateur physique du WAC Nabi Manaf et l’entraineur des gardiens Sebai ont été maintenus dans leur poste.

