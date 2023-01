Wydad-FUS: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Botola)

Le Wydad de Casablanca (WAC) reçoit le FUS de Rabat, dimanche, en match au sommet de la 16è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, prévue ce week-end.

Le club casablancais, qui pointe à la 2è place au classement général (devancé au goal average par l’AS FAR), s’apprête à disputer le Mondial des Clubs, prévu à Tanger et Rabat du 1er au 11 février prochain. Les hommes de l’entraineur tunisien Mehdi Ennafti veulent faire d’une pierre deux coups. D’abord s’emparer du fauteuil du leadership en cas de contre-performance des militaires, et creuser l’écart avec les Fussistes, qui affichent leurs ambitions pour le sacre final.

Néanmoins, le FUS, qui dispose de la meilleure défense de la saison (8 buts encaissés) avec le Raja de Casablanca, ne semble pas une proie facile et vendra chère sa peau, d’autant plus qu’il jouera cette rencontre sans pression aucune et avec une détermination en acier d’engranger les trois points en jeu.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h15. Le match sera retransmis sur Arryadia HD.

Pour le leader, l’AS FAR, vainqueur du titre honorifique du champion d’automne, il accueillera le Mouloudia d’Oujda avec un moral au beau fixe après sa large victoire (4-0) lors de la dernière journée face à l’Ittihad de Tanger.

Quant au Mouloudia, il tentera de gravir quelques marches au classement général (14è/13 pts) afin de s’extirper de la zone des turbulences.

De son côté, l’Olympic de Safi recevra le Raja de Casablanca dans un match qui promet tant entre deux équipes qui aspirent à s’approcher du sommet et décrocher, au moins, l’un des billets qualificatifs aux compétitions africaines.

En bas du classement, l’Ittihad de Tanger, lanterne rouge (2 pts) et l’Olympique de Khouribga (15è, 7 pts), essayeront de signer leur première victoire cette saison en défiant loin de leurs bases, respectivement, la Jeunesse sportive Salmi, auteur de résultats en dents de scie, et le Chabab de Mohammedia (11è/18 pts).

