Wydad-ES Sétif: à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C’est le jour de la revanche pour le Wydad de Casablanca. Ce vendredi 21 septembre, les Rouges et Blancs croiseront les crampons avec l’Entente de Sétif pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des champions africaine.

Après s’être inclinés le 14 septembre au stade 8 mai en marge du match aller, les Hommes d’Abdelhadi Sektioui n’auront d’yeux que pour les filets afin de rattraper cette défaite et défendre le titre en présence de ses milliers de supporters qui se rendront, sans doute, en masse au complexe Mohammed V de Casablanca. Le Wydad, qui traverse actuellement un passage à vide, devra compter sur le retour de son virevoltant William Jebbour qui avait largement contribué à rafler la 2ème Champions League de l’histoire du club en 2017.

Si la rencontre se jouera certainement sur de petits détails, l’entraîneur marocain de Sétif Rachid Taoussi connaît, toutefois, pertinemment le style de jeu des clubs locaux et risque de faire trembler les Rouges et Blancs grâce aux contres dans lesquels ses joueurs excellent.

En parallèle, la presse algérienne n’a pas manqué d’exprimer son inquiétude par rapport au match retour, assurant que le Wydad est bel et bien capable de revenir au score grâce à la rage de ses joueurs et à l’amour de son public. ««Ils seront en plus soutenus par des milliers de supporters au complexe Mohammed V de Casablanca et c’est ce qui est angoissant», ont-il écrit.

Les observateurs ont également qualifié ce score de piège pour l’ES Sétif, estimant que le WAC est logiquement plus proche de la qualification malgré le passage à vide qu’il traverse actuellement après le départ de l’entraîneur tunisien Fouzi Benzarti.

A ce propos, le remplaçant de ce dernier, qui n’est autre que le manager général du club Abdelhadi Sektioui, est, aujourd’hui, le bouc émissaire des supporters du club casablancais qui, après deux défaites consécutives, ont exigé son départ immédiat. Le président du WAC Saïd Naciri a tout de même tenté de calmer les ardeurs, appelant le public à soutenir Sektioui ou tout autre cadre national engagé dans des compétitions africaines. ‘’Le WAC représente le Maroc à cette Ligue des Champions et nous nous devons tous, de l’encourager, de la même manière que le Raja et la RSB en coupe de la CAF. Ceci, valant aussi, pour les cadres marocains qui se font un honneur d’œuvrer pour l’épanouissement du football national. Nous espérons représenter au mieux le football marocain et passer au tour suivant, nos supporters le valent bien”, a-t-il, affirmé.

Cette rencontre, qui aura lieu au «stade de la terreur», alias le complexe Mohammed V, et qui sera sifflée par un trio d’arbitrage des Seychelles, est prévue à partir de 20 heures. Elle sera retransmise sur BeinSport HD1 et Arryadia TNT.

Noura Mounib