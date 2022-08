Wydad: El Moutaraji dans le viseur de plusieurs clubs

Les performances remarquables de Zouhair El Moutaraji lors de cette saison lui ont profité, boostant sa cote auprès de nombreux clubs.

En plus de ceux de la Botola Pro, le président du Wydad de Casablanca, Said Naciri, aurait reçu plusieurs offres pour se séparer du joueur au profit d’équipes à l’étranger. L’un des noms les plus notables est Al-Sadd SC du Qatar, mais aussi une équipe française dont il n’a pas dévoilé le nom.

D’après une source bien informée à Le Site Info, le président du WAC souhaiterait s’entretenir avec son « nouveau » technicien, Houcine Ammouta, actuellement en Autriche avec l’équipe nationale des locaux, au sujet du joueur.

Les joueurs du WAC sont très prisés en Botola et ailleurs, au vu de la saison qu’ils ont eue avec leur ex-entraîneur et potentiel sélectionneur national, Walid Regragui.

