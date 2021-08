Wydad : El Kaabi adresse un message aux supporters (PHOTO)

L’ancien attaquant du Wydad Ayoub El Kaabi, a adressé un message d’adieu aux supporters du Wydad, suite à son départ vers le club turc d’Hatayaspor.

Sur son compte Instagram, l’ancien buteur des rouge et blanc a tenu a remercier le club et ses supporters via un message bref. « Merci à toutes les composantes du Wydad, aussi bien les supporters que les joueurs et la direction. Je vous souhaites plus de succès et de bonheur », a-t-il écrit.

Notons qu’El Kaabi a officiellement rejoint Hatayspor alors qu’il n’était plus sous contrat. Sur son compte Twitter, le club turc a annoncé que le Marocain a signé un contrat de deux ans. El Kaabi avait refusé de prolonger son contrat avec le Wydad, qui a pris fin cet été.