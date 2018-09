Le Wydad dit au revoir à la Ligue des Champions africaine (VIDEO)

Les hommes de Abdelhadi Sektioui, qui devaient inscrire deux buts pour espérer la qualification, ont eu du mal face à une défense algérienne très solide, et un gardien de but qui a intercepté tous les ballons.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK