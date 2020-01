Wydad: clap de fin pour Zoran Manojlovic

Le Serbe Zoran Manojlovic n’est plus à la tête du Wydad de Casablanca. Le club a convenu de se séparer à l’amiable avec l’entraîneur au terme d’une réunion entre le technicien et les membres du bureau dirigeant ce lundi.

Zoran Manojlovic a rejoint les Rouge et Blanc le 17 juillet 2019. Le Wydad est actuellement à la 2ème place du classement de la Botola avec 23 points (7 victoires, 2 nuls et 2 défaites). Le club est également à la seconde place du groupe C en Ligue de Champions avec six points (une victoire et trois nuls). L’élimination prématurée de la Coupe du Trône et de la Coupe Mohammed VI après la remontada du Raja aurait d’ailleurs poussé le bureau du WAC à mettre fin à cette collaboration.

D’après une source de Le Site info, l’annonce officielle aura lieu ce lundi, en fin d’après-midi, lors d’un point de presse lors duquel l’identité du nouvel entraîneur sera dévoilée.

N.M.