Wydad: clap de fin pour Yahya Jabrane ?

Le capitaine de l’équipe du Wydad de Casablanca aurait l’intention de quitter le club des Rouge et Blanc, lors du mercato hivernal, selon des informations en possession de Le Site info.

Ainsi, l’international marocain serait très convoité par plusieurs clubs, aussi bien en Europe qu’au Golfe, ont souligné les mêmes sources. Ce qui corrobore vraisemblablement la nouvelle de son prochain départ du club casablancais.

Par ailleurs, d’après les mêmes sources de Le Site info, un accord préalable a déjà été conclu entre le Lion de l’Atlas et le président du WAC, Said Naciri, stipulant le départ de l’équipe de Yahya Jabrane, au cas où ce dernier recevrait une proposition intéressante d’un grand club européen ou khaliji, après la Coupe du monde Qatar 2022.

Pour rappel, le capitaine du Wydad avait déjà reçu plusieurs propositions de clubs arabes, dont celle du Zamalek égyptien, lors du dernier mercato estival. Propositions toutes refusées par Jabrane pour cause du Mondial.

Et le fait que le joueur fasse partie de la liste des 26 joueurs des Lions de l’Atlas, annoncée récemment par le sélectionneur national, Walid Regragui, qui feront partie de l’équipée mondialiste marocaine, a contribué à la revue en hausse des actions de Jabrane, atteignant maintenant quelque 2 millions d’euros.

Notons également que Jabrane a su imposer sa présence au sein de la sélection nationale de football. Il est d’ailleurs le seul joueur au monde à participer avec les Lions de l’Atlas à deux Coupes du monde. Celle du ballon rond aussi bien que celle du Futsal!

Par ailleurs, les relations du joueur et de l’actuel entraîneur du WAC, Houcine Ammouta, ne sont pas des meilleures et ce, depuis déjà la Supercoupe africaine, en passant par le dernier match des Rouge et Blanc contre l’l’équipe r’batie de l’Ittihad de Touarga, au Complexe Mohammed V de Casablanca.

