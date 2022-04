Wydad: ce qu’a dit Regragui sur le tirage au sort de la LDC

L’entraîneur du Wydad de Casablanca a réagi au tirage au sort des quart de finale de la Ligue de champions, qui a mis les Rouge et Blanc aux prises avec le club algérien du CR Belouizdad.

Dans une déclaration à la presse après la victoire contre l’Ittifaq de Marrkaech en 8e de finale de la Coupe du trône, Regragui a indiqué que le CR Belouizdad n’est pas un adversaire facile. « Le match de la Ligue des champions ne sera pas facile. Toute équipe qui franchit la phase de groupes n’est pas un adversaire à prendre à la légère. Le CR Belouizdad est le leader du championnat algérien et a terminé la phase de groupes en deuxième place, derrière l’Espérance de Tunis, et aurait pu gagner », a-t-il souligné.

Et d’ajouter : « Il faut être prudent et rester concentré. Le plus important est que la rencontre retour aura lieu au Maroc ».

M.F.