Wydad: ce qu’a dit Regragui après la victoire contre Oued Zem

L’entraîneur du Wydad de Casablanca, Walid Regragui, a fait part de sa satisfaction suite à la deuxième victoire consécutive de son équipe en Botola Pro.

Les Rouge et Blanc se sont imposés contre le Rapide Oued Zem (2-0), en match comptant pour la deuxième journée du championnat. « Je tiens à féliciter les joueurs pour leur performance, le terrain était un peu sec et ne nous a pas aidés à faire tourner le ballon comme il se doit, et l’équipe d’Oued Zem était un adversaire coriace », a déclaré Regragui à la presse à la fin du match.

Et d’ajouter: « Pour la première fois de ma carrière d’entraîneur, j’ai une composition humaine riche, ce qui crée une grande compétitivité entre les joueurs, et nous donne plusieurs choix dans les différentes lignes ».

Et conclure: « Toutes les équipes aspireront à gagner contre le Wydad cette saison, ce qui nous oblige à redoubler d’efforts. Nous avons remporté la deuxième victoire d’affilée, mais le parcours du championnat est encore long et plusieurs matches difficiles nous attendent ».

