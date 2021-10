Wydad: ce qu’a dit Regragui après la victoire contre l’OCS

L’entraîneur du Wydad de Casablanca, Walid Regragui, est revenu sur la victoire contre l’Olympique de Safi, jeudi, en match reporté comptant pour la 6e journée de la Botola Pro.

Dans une déclaration à la presse après la fin du match, l’entraîneur a souligné que son équipe a réussi à obtenir la victoire malgré la pression. « Nous revenons tout juste du Ghana après un match difficile contre Hearts of Oak. Le staff et les joueurs subissent d’énormes pressions à cause du match retour en LDC. Nous avons ainsi préféré accorder du repos à la moitié de l’équipe », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je remercie les remplaçants pour le niveau qu’ils ont démontrés. Ils se sont entraînés tout au long de la période précédente et je les ai exhortés à faire de leur mieux car j’aurai besoin d’eux. Ce n’était pas facile de jouer au même rythme que l’OCS. Nous avons pris des risques au dernier moment en intégrant des attaquants pour marquer, et nous avons réussi ».

Et conclure : « Actuellement, nous sommes concentrés sur le match retour contre Hearts of Oak et nous ferons de notre mieux pour décrocher une qualification dimanche ».

