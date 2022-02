Wydad : ce qu’a dit Regragui après la défaite contre le HUSA

L’entraîneur du Wydad de Casablanca, Walid Regragui, a fait part de sa déception suite à la défaite contre le Hassania d’Agadir (2-0), soulignant que subir deux défaites consécutives est inacceptable.

Dans une déclaration à la presse après la fin du match, Regragui a reconnu que le Wydad n’a rien fait en première mi-temps, et que le HUSA a mérité la victoire. « Nous avons perdu deux matchs consécutifs. Ce ne sont pas les résultats d’une grande équipe. Nous n’avons rien fait face au Hassania et devons oublier ce match », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Le HUSA nous a montré nos points faibles. Et nous devons admettre qu’ils ont fait preuve de combativité et méritent la victoire. Maintenant, nous devons nous préparer pour le match contre le Zamalek ».

Notons que le match, comptant pour la18e journée de la Botola Pro s’est déroulé au Stade Mohammed V à Casablanca.

M.F.