Wydad: ce qu’a dit Garrido sur le report des demi-finales de la LdC

Juan Carlos Garrido a exprimé sa satisfaction après la décision de la CAF de reporter les demi-finales de la Ligue des champions à cause du coronavirus.

Dans une déclaration à Al Mountakhab, l’entraîneur du Wydad de Casablanca a applaudi la décision de l’instance, précisant que les demi-finales ne peuvent être jouées lors des dates initialement prévues vu que les championnats n’ont pas encore repris.

«Ce qui nous importe aujourd’hui, c’est de connaître la date de la reprise footballistique. En plus des entraînements, on doit préparer un programme pour permettre aux joueurs de se remettre sur les rails et récupérer leur motivation », a expliqué le coach espagnol.

Rappelons que le secrétaire général par intérim de la CAF, le Marocain Abdelmonim Bah a annoncé, lundi, trois scénarios pour la poursuite de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la CAF et ce à la lumière de la propagation de la pandémie de Covid-19. Il s’agit de la reprise des compétitions en mi-juin, en juillet ou en août prochain, a précisé Bah dans des déclarations à la presse, niant toute intention d’annuler ces championnats.

Et d’ajouter que la CAF espère une nette amélioration des conditions sanitaires en Afrique ainsi que la fin de la pandémie et ce en totale coordination avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

A noter que les demi-finales de la Ligue des Champions africaine opposeront deux clubs marocains, en l’occurrence le Raja et le Wydad de Casablanca à deux formations égyptiennes, à savoir le Zamalek et Al Ahly.

N.M.