Wydad: ce qu’a dit El Kaabi après le sacre

Le joueur du Wydad de Casablanca, Ayoub El Kaabi, est revenu sur le sacre de son équipe en Botola Pro, et a évoqué son avenir.

Dans des déclarations télévisées en marge de la cérémonie de remise du trophée, l’attaquant des Rouge et Blanc a souligné que la saison n’était pas de tout repos. « C’était une saison difficile, d’autant plus que nous avons joué sur plusieurs fronts et subi beaucoup de pressions. Mais le sacre était mérité », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Ma joie est incomplète. Nous avons remporté le titre et je suis buteur du championnat avec 18 buts, mais j’aurais préféré en marquer plus ».

Au sujet de son avenir, El Kaabi a déclaré : « Je n’ai pas encore. Mais je vous assure juste que le club ne dépend pas d’un seul joueur ».

M.F.