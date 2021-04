Wydad: ce qu’a dit Benzarti après le le nul face au Chabab Mohammedia

L’entraîneur du Wydad de Casablanca, Faouzi Benzarti, a fait part de sa déception à l’issue de la rencontre qui a opposé les Rouge et Blanc au Chabab Mohammedia. Ce match comptant pour la 14e journée de la Botola s’est terminé sur un nul (1-1).

Dans des déclarations après la fin du match, le Tunisien a affirmé que son équipe est actuellement en crise, et que des joueurs doivent se remettre en question, et revoir leur style de jeu. « Le scénario du match d’Oujda s’est répété aujourd’hui. Nous avons encaissé un but à cause d’erreurs individuelles. Et nous avons peiné à revenir au score face à une équipe soudée », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Nous avons réussi à rattraper le retard, mais nous n’avons pas pu gagner. Je félicite les deux équipes pour le bon match ».

À noter que le Wydad est actuellement en tête du classement de Botola pro avec 27 points, à deux points de son poursuivant, le Raja.

M.F.