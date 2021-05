Wydad: ce qu’a dit Benzarti après la victoire face à l’OCS

L’entraîneur du Wydad de Casablanca, Faouzi Benzarti, a déclaré que le match qui a opposé son équipe à l’Olympique de Safi était difficile malgré la victoire (3-1), soulignant que certaines erreurs devraient être évitées à l’avenir.

Dans des déclarations à la presse après la fin du match, le Tunisien a reconnu que l’adversaire était tenace, et a réussi à exercer une pression sur le Wydad dès la première mi-temps. « L‘Olympique de Safi était un adversaire dangereux. Et ce n’est qu’après le troisième but qu’on a pu respirer. Nous devrions également nous concentrer sur certaines erreurs. Nous avions déjà encaissé un but de la même manière qu’aujourd’hui, et ce genre d’erreurs ne devrait plus se répéter », a-t-il déclaré.

À noter que le Wydad est actuellement leader du classement de Botola pro avec 34 points, à 4 points d’écart du Raja.

M.F.