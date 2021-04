Wydad: ce qu’a dit Benzarti après la défaite contre Tanger

L’entraîneur du Wydad de Casablanca, Faouzi Benzarti, a exprimé son insatisfaction, suite à la défaite contre l’Ittihad de Tanger (2-3), en match comptant pour la 13e journée de Botola Pro.

Dans des déclarations à la télévision après la fin du match, le Tunisien a indiqué que le niveau de son équipe était faible depuis le début du match. « Je n’étais pas satisfait de la performance que nous avons livrée en première mi-temps, même si nous menions le match. Il n y a plus d’équipes faciles en Botola Pro. Tout est désormais possible ».

Et d’ajouter : « Nous avons subi deux penaltys à l’heure où on n’avait pas droit à l’erreur. Et une ultime faute nous a valu un troisième but ». « Mes félicitations aux Tangérois, et j’espère qu’on fera mieux à l’avenir », a-t-il conclu.

M.F.