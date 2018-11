Wydad Casablanca: René Girard a pris une décision

Le président du Wydad de Casablanca Saïd Naciri est parvenu ce vendredi 16 novembre à un accord avec l’entraîneur René Girard amenant à résilier son contrat par consentement mutuel.

Selon une source de Le Site info, le Français, qui exigeait des indemnités représentant le restant de son bail au club casablancais, a finalement accepté de rompre son contrat.

Et d’ajouter que le Tunisien Faouzi Benzarti est pressenti pour prendre les commandes des Rouges et Blancs qui traversent actuellement un terrible passage à vide. Ce dernier avait quitté le Wydad en début de saison pour prendre les rênes de la sélection tunisienne. Il a été limogé trois mois seulement après son recrutement à cause de quelques différends avec les joueurs.

A noter que le public du Wydad avait exigé le départ de René Girard après l’élimination du club de la Coupe arabe des champions et de la Coupe du Trône. La série de mauvais résultats a été appuyée par une seconde défaite en Botola face à Al Hoceima, plaçant le Wydad en queue du classement avec trois points au compteur.

A.D.