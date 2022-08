Wydad: Ammouta serait sur le point de signer son retour

Le cadre national, Houcine Ammouta, sera assurément sur le banc de touche du Wydad de Casablanca, au lieu et place de Walid Regragui, lors de la prochaine saison de la Botola Pro.

Précédemment, une source fiable de Le Site info avait assuré que les négociations étaient bien avancées et auguraient du retour de Ammouta dans le giron du détenteur de la Ligue des champions de la CAF et champion du Maroc. Et ce, après que certains différents entre lui et quelques dirigeants wydadis aient été dissipés et aient fini par une réconciliation tant souhaitée.

Alors que ce vendredi 12 août courant, des médias ont révélé que Houcine Ammouta garde, toutefois, son poste au sein de la direction technique de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Cependant, celle-ci a posé comme condition au cadre national de terminer sa mission d’entraîneur des Lions locaux, avant de rejoindre son poste comme coach du WAC.

A rappeler que Houcine Ammouta avait entraîné le Wydad de Casablanca entre 2017 et 2018 et avait remporté avec le club des Rouge et blanc la Ligue des champions de la CAF, après avoir battu le club égyptien Al Ahly, et le championnat du Maroc.

