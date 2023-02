Wydad-Al Hilal: heure, chaînes… Ce qu’il faut savoir sur le match (Mondialito)

Le Wydad de Casablanca, vainqueur de la Ligue des Champions d’Afrique, fera son entrée en lice en Coupe du monde des clubs (Maroc-2022) en affrontant la formation saoudienne d’Al Hilal, samedi (15h30) à Rabat, avec l’espoir de l’emporter et d’entamer sous de bons auspices le tournoi.

Si les Rouge et blanc avaient quitté la compétition prématurément lors de leur première et dernière participation, en 2017 aux Emirats arabes Unis, quand ils ont été éliminés au 1er tour face aux Mexicains de Pachuca (1-0), ils caressent le rêve, cette fois-ci, de faire mieux, d’autant plus qu’ils évolueront à domicile et devant leur public.

Le club casablancais portera certes les espoirs des Marocains lors de ce Mondialito, dans la mesure où le public marocain espère revivre les mêmes émotions de la dernière Coupe du monde, quand les Lions de l’Atlas avaient créé une grande sensation en se qualifiant pour les demi-finales au Qatar.

C’est avec cette volonté d’honorer les couleurs nationales que les hommes de l’entraineur tunisien Mehdi Ennafti disputeront ce match couperet face à Al Hilal. Malgré le changement à la tête de sa direction technique, avec le départ de Walid Regragui puis Houcine Ammouta, et l’arrivée d’Ennafti, le WAC est resté fidèle à son style de jeu et est parvenu malgré toutes ces circonstances à engranger les victoires en Botola Pro où il pointe à la deuxième place derrière l’AS FAR.

Néanmoins, les coéquipiers de Yahya Jabrane savent pertinemment qu’il ne faut pas vendre la chair de l’ours avant de l’avoir abattu. Le club de la capitale saoudienne ne semble pas avoir fait le déplacement à Rabat pour faire de la figuration.

En effet, le club saoudien, un habitué de la compétition, a échoué à deux reprises au pied du podium lors de ses deux précédentes participations au Mondial.

Pour cette édition, Al Hilal, vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC, compte, sans aucun doute, briser le signe indien et atteindre au moins la finale.

Il cherchera, surtout, à faire oublier à son public son élimination en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite face à Al Fayhae et signer des résultats positifs en ce début 2023.

Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC et autant de fois finaliste malheureux, Al-Hilal, qui a été fortement représenté lors du dernier mondial qatari avec 12 joueurs, a également remporté la Coupe des coupes de l’AFC deux fois (1996-97 et 2001-02) et la Supercoupe de l’AFC à deux reprises (1997 et 2000), entre autres.

Sur la plan national, Al-Hilal est le club le plus titré d’Arabie Saoudite, avec 18 titres de champion, avec à la clé le trophée des trois dernières années (2019-20, 2020-21 et 2021-22), ainsi que 13 Coupes du Prince Héritier, neuf Coupes du Roi des Champions et trois Supercoupes d’Arabie Saoudite

Le match Wydad-Al Hilal sera diffusé sur Arryadia TNT HD, Match Football 2, CBC Sport HD, Sport TV6 Portugal et Shahid VIP.

Le vainqueur de cette confrontation défiera, en demi-finale, le club brésilien de CR Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, le 7 février à Tanger (20h00).

S.L.