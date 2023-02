Wydad-Al Hilal: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Mondialito)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraineur tunisien du Wydad de Casablanca, Mehdi Ennafti, a assuré que le match de son équipe contre Al Hilal d’Arabie Saoudite, samedi à Rabat, en quart de finale du Mondial des clubs sera « très difficile ».

« On sait que ça va être un match difficile. C’est un étage de plus par rapport à nos anciens matches. Mais on sera prêt », a-t-il déclaré à la presse, vendredi au complexe Mohammed VI de football (banlieue de Salé), où les Rouge et Blanc se préparent pour ce tournoi.

« On jouera pour la victoire, même si cela va être un match dur », a-t-il lancé, espérant que les deux protagonistes livreront un bon spectacle.

S’agissant du schéma tactique qu’il mettra en place samedi face à Al Hilal, Ennafti a été catégorique.

« Je ne crois pas au schéma tactique. Je crois plutôt à la compréhension des joueurs et leur capacité à exécuter les consignes sur le terrain. De toute manière, on mettra en place le style de jeu adéquat par rapport à nos qualités et à celles de l’adversaire », a-t-il mis en exergue.

Pour ce qui est de l’effectif qui disputera le match face à Al Hilal, l’entraineur tunisien a assuré que six joueurs ne prendront pas part à cette coupe du monde, dont Zouhair El Moutarajji, blessé lors du match de la Botola face au Moghreb de Tétouan, ajoutant que le club a eu le miracle de récupérer l’attaquant sénégalais Bouly Sambo Junior.

Quant à Aymane El Hassouni, a-t-il poursuivi, « on a eu une grande frayeur mercredi mais tout est rentré dans l’ordre et il sera fin prêt pour le match contre Al Hilal », notant que les 23 joueurs retenus sont les meilleurs pour l’instant pour cette compétition.

« J’espère qu’on remportera ce match et nous qualifier pour la demi-finale », a-t-il dit.

« Imaginez la motivation des joueurs. Au niveau des clubs, c’est la compétition maximale, donc je pense que je n’aurai pas à insister au niveau de la motivation. Le moral est au beau fixe », a-t-il encore ajouté.

S’agissant de l’adversaire du WAC en quart de finale, Ennafti a indiqué qu’ «Al hilal dispose de très bons joueurs. On connait leur style de jeu. L’équipe saoudienne sait se créer des occasions de but facilement ».

Quant à Yahya Jabrane, il a assuré que les joueurs du WAC sont conscients de l’importance de ce match couperet face au champion d’Asie en titre.

« Nous disposons d’un groupe fort. Les joueurs qui seront retenus donneront sûrement le meilleur d’eux-mêmes », a-t-il dit, assurant que le club casablancais est « habitué à des compétitions de cette envergure ». « Avec le travail et le sérieux le résultat sera là », a-t-il promis.

Même son de cloche chez Aymane El Hassouni, qui a reconnu la difficulté du match face au club saoudien, notant que le public sera, comme à l’accoutumée, un facteur déterminant pour l’emporter.

Quant au latéral gauche, Yahya Attiyat-Allah, il a estimé que le groupe est fin prêt pour cette rencontre, tant sur le plan physique que mental.

Le coup d’envoi du match Wydad-Al Hilal sera donné à 15h30. La rencontre sera diffusée sur Arryadia TNT HD, Match Football 2, CBC Sport HD, Sport TV6 Portugal et Shahid VIP.

Le vainqueur de cette confrontation défiera, en demi-finale, le club brésilien de CR Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, le 7 février à Tanger (20h00).

S.L.