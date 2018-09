Wydad-Al Ahly Tripoli: regardez le match en direct (Coupe arabe des clubs)

Le WAC affronte, ce lundi soir au complexe Mohammed V à Casablanca, AL Ahly de Tripoli, en match aller comptant pour le premier tour de la Coupe du championnat Arabe des clubs.

Les hommes d’Abdelhadi Sektioui auront ainsi l’occasion de se consoler de leur couronne d’Afrique égarée, chemin faisant contre l’ES Sétif vendredi dernier.

La rencontre initialement programmée pour le vendredi 10 août, puis reprogrammé pour le lendemain samedi, avant de l’être pour dimanche 12 août avait, sur décision de l’Union arabe de football (UAFA), été reportée in fine, à ce lundi pour permettre une souplesse aux Wydad, contraints de jouer plusieurs compétitions à la fois. Aussi, les joueurs libyens n’avaient pas réussi à avoir leur visa à temps pour se rendre au Maroc dans le timing imparti.

Après avoir tenté d’organiser le match entre le Wydad de Casablanca et Ahly de Tripoli sur un terrain neutre, l’UAFA avait tranché finalement pour un aller/retour durant le mois de septembre optant pour la date FIFA entre le 2 et le 7 septembre. En vain, ce calendrier piétinait tout autant sur le programme africain et les engagements du WAC.

De l’autre côté, on l’imagine aisément, Al Ahly de Tripoli ne se déplacera pas à Casablanca non sans arrière-pensée. Le club de la capitale libyenne, actuellement troisième à la sixième journée du championnat de Libye à quatre points d’Al-Nasr et à une longueur d’Al-Ahly Benghazi, est une équipe très à l’aise chez les autres.

A noter que la rencontre retour est programmée pour le 27 courant au Stade Taïeb Mhiri à Sfax. Le vainqueur final empochera 6 millions dollars.

Le tirage au sort du second tour de la Coupe arabe des clubs de football aura lieu le samedi 6 octobre prochain en Arabie saoudite, a indiqué l’Union des Associations de Football Arabe (UAFA).

Le match, qui débutera à 19h00, sera diffusé la chaîne émiratie Abu Dhabi sports 2.

Le Site Info diffusera le Live de la rencontre à partir de 19h00 (GMT+1).

S.L.

Cliquez ici pour suivre le match en direct