Walid Regragui sur Maroc-Croatie : « ce sera différent du premier match »

Le Maroc s’apprête à jouer son dernier match de la Coupe du monde ce samedi. Le hasard a fait que les hommes de Walid Regragui seront confrontés une nouvelle fois à la sélection croate qu’ils avaient affronté lors du premier match du groupe.

ʺNous savons que ça ne sera pas un match facile. Ils ont eu un jour de plus de récupération, mais on va tenter d’avoir la meilleure équipe possible pour finir à la 3e place », a indiqué le sélectionneur national.

Walid Regragui a exprimé sa volonté de remporter ce match pour terminer le Mondial sur une bonne note. Pour lui, ses hommes ont encore des choses à prouver, surtout que pour la première fois de l’histoire du football marocain, les Lions de l’Atlas se retrouvent parmi le quatuor des finalistes de la Coupe du monde.

ʺJe pense que ça sera différent du premier match dans lequel on a beaucoup calculé et il y avait beaucoup de respect entre les deux pays. Cette fois, ce sera différent. Il y aura plus d’espace, je ne sais pas si ça sera le dernier match de Modric en Coupe du monde, mais connaissant le joueur, il va avoir à cœur de bien terminer la compétition, il faudra bien se méfier. Mais il y aura beaucoup de respect entre les deux équipes », a rajouté Regragui.

Rappelons que le vainqueur de ce match empochera une enveloppe de 27 millions de dollars contre 25 millions de dollars pour le perdant.

A.O.