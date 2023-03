Walid Regragui s’exprime sur l’affaire Hakimi

Walid Regragui a profité du point de presse ce lundi, lors duquel il a dévoilé sa liste de joueurs, pour s’exprimer sur l’affaire Achraf Hakimi. Accusé de viol par une jeune femme de 24 ans, le Lion de l’Atlas a été entendu par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, mis en examen par un juge d’instruction et placé sous contrôle judiciaire.

Le sélectionneur national a ainsi tenu à afficher son soutien à Achraf Hakimi. «J’ai discuté avec lui. Il est serein c’est le plus important. On est avec lui et on le soutient. On a la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire. Les Marocains sont de tout cœur avec lui», a souligné Regragui.

«Il faut qu’il pense au football d’abord. Il y a des gens qui vont s’occuper de cette affaire. Je pense que le fait de rentrer au Maroc et de ressentir le soutien du public fera du bien à Achraf. C’est quelqu’un qui est fort sur le terrain et en dehors du terrain», a ajouté le coach.

