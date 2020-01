Walid Regragui sélectionneur un jour ? il répond

Walid Regragui n’a pas l’intention de prendre les rênes de la sélection nationale du Maroc, du moins pour l’instant. Dans une conférence de presse tenue jeudi, le nouvel entraîneur d’Al Duhail a assuré qu’il se concentre actuellement sur son nouveau poste, précisant que les supporters du club qatari exigent des titres.

«Ma priorité actuellement, c’est mon équipe. Je suis un entraîneur ambitieux et j’ai un contrat avec Al Duhail. J’espère que les Lions de l’Atlas gagneront plusieurs titres, que ce soit avec moi ou avec un autre cadre. Ce qui est certain, c’est que prendre les commandes de la sélection nationale ne fait pas partie de mes plans, du moins pour l’instant”, a souligné Regragui.

Rappelons que le FUS a annoncé le 22 janvier 2020 avoir mis un terme à sa collaboration avec l’entraîneur Walid Regragui. “Ce départ fait suite au souhait de Monsieur Regragui de collaborer avec le club du Qatar suite à leur demande. Le Fath Union Sport a ainsi accepté aujourd’hui de libérer son désormais ex-entraîneur afin de s’engager en compagnie de son nouveau club», peut-on lire dans le communiqué publié par le club rbati.

«Mustapha Khalfi assurera l’intérim en lieu et place de Walid Regragui et ce en attente du recrutement imminent d’un nouvel entraîneur», précise-t-on.

Et de conclure: «Le club et l’ensemble de ses composantes souhaitent une nouvelle fois remercier chaleureusement Hoalid Regragui pour l’ensemble de son parcours au sein de la famille du FUS avec qui il a débuté sa jeune carrière d’entraineur et lui souhaite le meilleur des succès pour le futur».

N.M.