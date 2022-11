Walid Regragui se prononce sur la rencontre Maroc-Belgique

Le sélectionneur national a partagé son ressenti sur le second match des Lions de l’Atlas au Mondial. Pour Walid Regragui, il est surtout question d’être réaliste sur les chances de l’équipe de passer au second tour, et non pas de mettre la pression sur les joueurs pour gagner.

Walid Regragui a déclaré lors de la conférence d’avant match Maroc-Belgique qu’il a décidé d’adopter une approche plus réfléchie que ses prédécesseurs au Mondial. Pour lui, le plus important est de jouer intelligemment, et non pas de chercher à gagner tout simplement.

L’entraîneur a expliqué qu’il souhaite bien voir les Lions passer au second tour, mais que cela n’est pas forcément synonyme de mettre la pression sur l’équipe pour se donner à fond. Regragui a indiqué qu’il est bien conscient du fait que cette approche ne devrait pas être du goût de tout le monde, mais qu’il sait ce qu’il fait.

Le sélectionneur national a partagé le fait qu’il sait que ses hommes ont une chance de passer au second tour, et qu’ils sont loin de sous-estimer leurs adversaires, surtout après la performance notable de l’équipe canadienne face à la Belgique.

A.O.