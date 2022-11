Walid Regragui se confie sur ses ambitions pour le Mondial 2022

Le sélectionneur national a partagé ses ambitions pour la Coupe du monde qui se jouera au Qatar dans quelques jours. Pour Walid Regragui, le plus important est de se donner à fond et de proposer une prestation digne des grandes équipes.

La tâche risque de ne pas être facile, mais Regragui y croit dur comme fer. Dans une interview accordée à la FIFA, le sélectionneur national est revenu sur sa nomination à la tête des Lions de l’Atlas, ses ambitions pour le football national, ses réalisations avec le Wydad de Casablanca, sa popularité auprès des supporters marocains et sa connaissance des vestiaires de l’équipe nationale.

Regragui a indiqué que la sélection nationale dans sa mouture actuelle compte des joueurs talentueux qui ont pu gagner en maturité dans de grands clubs. « En terme de qualité, nous avons beaucoup de chance. Pendant les qualifications, nous avons montré que notre équipe était très solide et bien organiséeʺ, a-t-il précisé.

Concernant la qualification du Maroc aux Coupes du Monde 2018 et 2022, Regragui a déclaré : ʺNous sommes organisés et nous respectons les plan de la Fédération. Le président (Fouzi Lekjaa, NDLR) a joué un rôle vital et les résultats sont là pour le prouver. Aujourd’hui, nous sommes l’une des équipes incontournables en Afrique. Et participer à deux Coupes du Monde successives est une chose qui ne nous est plus arrivée depuis 20 ansʺ.

A.O.