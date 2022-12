Walid Regragui répond à Luis Enrique

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a commenté les propos du coach espagnol qui a indiqué vouloir offrir une « soirée-méchoui » à ses joueurs, pour leur offrir du bon temps avant le choc contre la Roja.

Lors de la conférence de presse d’avant match, Regragui a affirmé qu’il ne considère pas les propos d’Enrique comme une « blague » qui serait adressée ironiquement en direction de l’équipe nationale.

« Bien au contraire, il s’agit d’une bonne initiative. Nous aussi, nous avons permis à nos joueurs de faire une sortie et de profiter de moments agréables à travers une belle randonnée avant la rencontre », a déclaré Walid Regragui.

Et d’ajouter que la compétition s’avère rude et qu’il est donc nécessaire de gérer le stress et d’enlever la pression chez les joueurs. « Je respecte la façon de faire d’Enrique et le style de jeu qu’il adopte », a souligné le sélectionneur national.

Pour rappel, avant d’évoquer cette « soirée-méchoui », Luis Enrique avait précédemment concédé que les Lions de l’Atlas sont une équipe « en pleine confiance » et que le match » sera difficile pour la Roja ».

Lequel match aura lieu au stade Education City, ce mardi 6 décembre, à partir de 16h, heure marocaine.

L.A.