Walid Regragui prend une décision concernant Hakim Ziyech

Walid Regragui, entraîneur des Lions de l’Atlas, a annoncé avoir pris une mesure importante et nécessaire concernant le joueur de Chelsea FC, Hakim Ziyech.

Selon des informations en possession de Le Site info, l’international marocain est ainsi vivement appelé à suivre un programme spécial, sachant qu’il n’entre plus dans les plans de Graham Potter, coach des Blues, le laissant se morfondre sur le banc des remplaçants, lors des récentes rencontres de l’équipe londonienne.

Par cette mesure, Walid Regragui vise à ce que Hakim Ziyech puisse garder sa fraîcheur et sa forme physique et retrouver également l’ambiance de la compétitivité à laquelle il avait habitué les supporters marocains et ce, à quelques encablures du début des phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Dans ce cadre, le Lion de l’Atlas aura droit au même programme spécial que l’entraîneur de l’équipe nationale a prévu pour Selim Amallah, milieu de terrain offensif du Stantard de Liège. Pour rappel, Walid Regragui a précédemment assuré qu’Amallah et Ziyech seront présents au sein de la sélection nationale au Qatar. De même qu’il faut noter que le programme spécial précité ne peut être que bénéfique pour nos deux internationaux. Et particulièrement pour Ziyech qui n’a évolué au sein de Chelsea, cette saison, que vingt-trois petites et insignifiantes minutes, en tout et pour tout.

Ce qui est dérisoire comme temps de jeu, en comparaison avec ce qu’exige comme performances une compétition telle que la grand-messe footballistique mondiale!

L.A.