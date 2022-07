Walid Regragui nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas ? Ce que l’on sait

Depuis quelques heures, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles Walid Regragui pourrait prendre les rênes de la sélection nationale en remplacement de Vahid Halilhodzic.

Une source de Le Site info a confirmé cette information, indiquant que l’entraîneur actuel du Wydad de Casablanca sera, en effet, le prochain sélectionneur national. Regragui a ainsi tranché pour son avenir avec le WAC mais refuse, pour l’instant, d’évoquer l’équipe nationale par respect pour Halilhodzic, souligne notre source.

On apprend également que Regragui va parapher un contrat de trois ans et a déjà choisi le staff qui l’accompagnera lors de cette aventure. Le choix du prochain sélectionneur national est ainsi tombé sur Rachid Benmahmoud et Adil Ramzi.

Rappelons que Walid Regragui a signé sur une saison historique avec le WAC en remportant la Ligue des champions et la Botola. Par ailleurs, il a déjà occupé le poste d’entraîneur adjoint en sélection nationale, aux côtés de Rachid Taoussi.

